Kilise duvarı üzerinde eğlence, Kadıköylüleri kızdırdı
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Kilise duvarı üzerinde eğlence, Kadıköylüleri kızdırdı

Kilise duvarı üzerinde eğlence, Kadıköylüleri kızdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de kilise duvarı üzerine çıkarak şarkılar söyleyen gençlerin eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de kilise duvarı üzerine çıkarak şarkılar söyleyen gençlerin eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülere vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Kadıköy'de pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte gece eğlenceleri her gün artarak devam ediyor. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler Kadıköy'de bulunan bir kilisenin duvarına çıkıp alkol kullanarak şarkılar söyledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal mesafenin ve maskenin de unutulduğu o anlar pes dedirtti. Hemen her gece yaşanan görüntülere Kadıköy'de yaşayan bölge sakinleri de büyük tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kilise duvarı üzerinde eğlence, Kadıköylüleri kızdırdı
Kilise duvarı üzerinde eğlence, Kadıköylüleri kızdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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