KİLİSE DUVARI ÜSTÜNDE OYUNA TEPKİ
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KİLİSE DUVARI ÜSTÜNDE OYUNA TEPKİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı.

KİLİSE DUVARI ÜSTÜNDE OYUNA TEPKİ

İstanbul DHA- KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

KİLİSE DUVARI ÜSTÜNDE OYUNA TEPKİ
KİLİSE DUVARI ÜSTÜNDE OYUNA TEPKİ
KİLİSE DUVARI ÜSTÜNDE OYUNA TEPKİ
KİLİSE DUVARI ÜSTÜNDE OYUNA TEPKİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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