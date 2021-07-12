Kilise duvarı üstünde oynayan 3 şüpheliye Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma
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Kilise duvarı üstünde oynayan 3 şüpheliye Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma

Kilise duvarı üstünde oynayan 3 şüpheliye Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlattı.

 ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlattı. Olay dün saat 00.55'te meydana geldi. Kadıköy Caferağa Mahallesi  Khalkedon Meydanı'nda Surp Takavor Kilisesi'nin önüne araçla gelen kişiler meydanda toplanarak çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi,  kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken,  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.  Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliler Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y. bugün adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler gözaltına alındı
Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler gözaltına alındı
Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
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