Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurulu yapıldı

KİLİS (AA) - Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığının 48. Olağan Genel Kurulunda Güven Özdemir, yeniden başkanlığa seçildi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, 3 dönemdir yaptığı görevde amaçlarının ziraat mühendisliğini, çiftçilerin ve kent tarımının hak ettiği değere ulaştırmak olduklarını belirtti.

Ziraat mühendislerinin tarımın olmazsa olmazları arasında yer aldığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Salgın bize farkına varmamız gereken en önemli noktalardan birinin tarım olduğunu gösterdi. Tüm dünyada insanlar panikleyince, ilk aldıkları şeyler kuru gıda ve tarımsal ürünler oldu. Demek ki bir ülkenin yollar, köprüler, yüksek binalardan önce tarım topraklarına ve üretime ihtiyacı olduğunu acı şekilde tecrübe etmiş olduk. Ziraat mühendisleri tarımın olmazsa olmaz en önemli paydaşlarıyız ve biz çalışırsak mesleğimizi icra edersek tarım yol alacak ve mesafe kat edecektir. İlimiz çiftçilerimizin ürettikleri zeytin, üzüm, biber, domates ve tüm ürünlerin piyasada hakkettiği değerden satılabilmesi adına basın ve medyada gündem oluşturup gerekli katkıyı sağlamaya çalıştık."

Kilis İl Tarım Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan 48. Olağan Genel Kurula tek liste halinde giden seçimde geçerli oyların tamamını alan Özdemir, yeniden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığına getirildi.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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