'Kilis Zeytinyağı' İstanbul'da tanıtıldı

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Kilis Zeytinyağı'nın markalaşma stratejisi, İstanbul'da düzenlenen 'Hasadı Tadıyoruz, Kilis Zeytinyağı' tanıtım toplantısında anlatıldı. Yoğun ilgi gören toplantıya gelen ünlü şef Hazer Amani, evinde 'Kilis Zeytinyağı'nı kullandığını belirtti.

Dünya çapında yapılan yarışmalardan madalyalarla dönen coğrafi işaretli 'Kilis Zeytinyağı'nın markalaşma stratejisi, İstanbul'da düzenlenen 'Hasadı Tadıyoruz, Kilis Zeytinyağı' tanıtım toplantısıyla anlatıldı. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Kilis Valiliği'nin düzenlediği etkinliğe; Kilis Valisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Kilis İl Tarım Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ve ünlü şef Hazer Amani ile çok sayıda isim katıldı.

"İlaç gibi bir zeytinyağı"

Ünü dünya sınırlarını aşan Kilis Zeytinyağı hakkında açıklamalarda bulunan Kilis Valisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Soytürk, "Kilis Zeytinyağı Türkiye'de çok bilinen bir zeytinyağı değil. Tarım Bakanlığı'nda tescillenmiş Kilis yağlık diye bir zeytinyağımız var. Şehrimizde bulunan Oylum Höyük'te 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdekleri de bulduk. Kilis'te zeytinyağı 4 bin 500 yıl önce de vardı, şimdi de var. Sofralık değil yağlık. Çok özel bir tadı var ve yakıcılık özelliği yüksek. İlaç gibi bir zeytinyağı. Biz hem Kilis'imizi, hem Kilis'imizin mutfağını, hem de Kilis'imizin zeytinyağını tanıtmak için bugün buradayız. İstanbul'da yaklaşık 150 tane otelin şefine ve basın mensuplarına Kilis yağını tanıtmak için geldik" diye konuştu.

"Burada Kilis zeytinyağı olduğunu duyunca gelip diğerlerini tatmak istedim"

Etkinlikte konuşan ünlü şef Hazer Amani, "Benim şu anda evde kullandığım da Kilisli bir arkadaşımın göndermiş olduğu zeytinyağı. Burada Kilis zeytinyağı olduğunu duyunca gelip diğerlerini de tatmak istedim. Sevdiğim bir lezzet. Yakıcılığı gayet güzel. Soğuklarda kullanılabilecek bir zeytinyağı bence. Belki Ayvalık civarı zeytinyağları kadar aromatik değil kokusu ama yine de güzel. Biraz daha yumuşak bir zeytinyağı" ifadelerini kullandı.

"Kilis yağının en önemli özelliği polifoninin yüksek olması"

Kilis Zeytinyağı'nın özelliklerinden bahseden İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise, "Kilis zeytini özellikle yağıyla, kokusuyla, rengiyle önemli bir özelliğe sahip. Birincisi Kilis'te 300 bin dekarlık bir alanda yetiştirilen zeytinler butik sıkımla soğuk sıkımla ve organik üretimle önemli bir değere kavuşuyor. Kilis yağının en önemli özelliği polifoninin yüksek olması. Polifonin ne anlama geliyor. Zeytinyağının içerdiği zengin sağlık bileşenleri. Dolayısıyla bu yağ hem asidi düşük oluyor hem sahip olduğu zengin sağlık bileşenleriyle insan sağlığına çok önemli faydası olan bir zeytinyağı" dedi. - İSTANBUL

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