Kilis zeytininde rekolte düşük, yağın kalitesi yüksek - Haberler
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Kilis zeytininde rekolte düşük, yağın kalitesi yüksek

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kendine özgü yağlık türüyle Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te zeytin, rekoltesi düşmesine rağmen kalitesi ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürecek.

KİLİS (AA) - Kendine özgü yağlık türüyle Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te zeytin, rekoltesi düşmesine rağmen kalitesi ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürecek.

Kilis'te üretilen zeytin ve zeytinyağı, aroması, kendine has tadıyla mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 263 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretimi yapılan kentte, bu sezon "yok yılı" nedeniyle yaklaşık 40 bin ton civarında ürün alınması bekleniyor.

Coğrafi işaret tescilli lezzetlerden Kilis zeytinyağı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da rağbet görüyor.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, AA muhabirine, iklimi ve coğrafyası itibarıyla Kilis'te zeytin kalitesinin yüksek olduğunu söyledi.

Kilis'te Zeytin Üreticileri Birliğinin kurulmasıyla zeytin ve zeytinyağının hak ettiği yere geldiğini anlatan Polat, üreticilere kaliteli zeytinyağı elde etmek için soğuk sıkım yapmaları konusunda eğitimler verdiklerini belirtti.

Dünya pazarında önemli bir yere gelmeyi hedeflediklerini dile getiren Polat, "Katar, ABD, Kanada'ya ihraç ediyoruz. Şu anda ihracat için çalışmamız var. İstanbul'da katıldığımız fuarlarda Kilis zeytini ve zeytinyağı büyük ilgi çekti. Kilis'in zeytini dünyada en güzel zeytinyağına sahip. Kaliteli bir zeytinyağı çıkardığımız zaman fiyat kendiliğinden artar ve insanlar daha çok para kazanır. Önemli olan tüketicinin sofrasına kaliteli zeytin ve zeytinyağı ulaştırmamız gerekiyor. İhracatımız artmaya başladı. Siparişler almaya başladık." dedi.

40 bin ton zeytin bekleniyor

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de üreticilerin hasat öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.

Kentte 280 bin dekarda zeytin üretimi yapıldığını aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"İlimizde yaklaşık 4 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır. Son yıllarda zeytin üretim alanımız genişliyor. Bu yıl 40 bin ton zeytin bekliyoruz. Geçen yıl 10 bin ton zeytinyağı üretimimiz vardı. Bu yıl rekoltemiz düşük ama hem yağın kalitesi hem de yağın veriminde artış bekliyoruz. Geçen yıl 4 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ alınırken bu sene 3 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı beklemekteyiz. Çiftçilerimiz önceden kasım veya aralık aylarında yapılan zeytin hasadını öne aldılar. Erken hasat yağın kalitesini artırmaktadır.

Kilis zeytinyağının coğrafi işaret almasıyla yağ fiyatlarında artış sağlandı. 20 liraya satılan yağ şu anda 30 liraya kadar çıktı. Biz 35 ila 45 lira arasında satılmasını bekliyoruz. Yağın kalitesi, yağ oranı ve fiyatlar yüksek. Çiftçimizin yüzü inşallah gülecek."

Kilis zeytininde rekolte düşük, yağın kalitesi yüksek

Kilis zeytininde rekolte düşük, yağın kalitesi yüksek

Kilis zeytininde rekolte düşük, yağın kalitesi yüksek

Kilis zeytininde rekolte düşük, yağın kalitesi yüksek

Kilis zeytininde rekolte düşük, yağın kalitesi yüksek

Kilis zeytininde rekolte düşük, yağın kalitesi yüksek
AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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