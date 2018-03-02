Kilis Zeytin Dalı Harekatı'nda 42'nci Gün; 2 Bin 295 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi (3)

SINIRA TANK VE ASKER SEVKİYATI

Gaziantep'te konuşlu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Suriye sınırındaki kentlere, tank ve askeri personel sevkiyatı yapıldı. Gaziantep'ten gönderilen TIR'lara yüklü 4 tank ve askerleri taşıyan 3 midibüs, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Tank ve obüslerin Kilis ve Hatay'da Suriye sınırında konuşlanacakları belirtildi.