Kilis 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 36'ncı Gün; 1931 Terörist Öldürüldü Ek
'Zeytin Dalı Harekatı'nda 36'ncı gün; 1931 terörist öldürüldüEKBOŞ ARAZİYE ROKET DÜŞTÜZeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Bülbül beldesi bölgesindeki teröristlerin ateşlediği bir roket mermisi, sınırı aşarak Kilis'te boş araziye düştü.
' Zeytin Dalı Harekatı'nda 36'ncı gün; 1931 terörist öldürüldüEK
BOŞ ARAZİYE ROKET DÜŞTÜ
Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Bülbül beldesi bölgesindeki teröristlerin ateşlediği bir roket mermisi, sınırı aşarak Kilis'te boş araziye düştü. Saatli köyünde boş araziye düşen ve patlamayan roketi fark edenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine araziye gelen ekiplerin incelediği roket mermisinin kontrollü şekilde imha edileceği bildirildi.