Abdullah Ağar: Terör Örgütü Esad'dan Medet Umar Hale Geldi

Güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, TSK'dan Afrin'de darbe yiyen terör örgütü YPG'nin Esad rejiminden medet umar hale geldiğini söyledi.

'ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 1 AY GERİDE KALDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 20 Ocak'ta başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 31'inci güne girildi. 1 ayın geride kaldığı harekat kapsamında 320 kilometrekarelik karasal alanda güvenlik sağlanırken, 372 yerleşim yerinden aralarında stratejik noktaların da bulunduğu 70'i terör örgütlerinden arındırıldı, 1641 terörist ise etkisiz hale getirildi. 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekatta, çatışmalar ile 100'ü aşkın roket ve füzeli saldırılarda 170'i asker, 500 kişi de yaralandı. Yüzde 70 oranında yerli silah ve mühimmatın kullanıldığı harekatı değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, çok zor ve değişken parametrelere rağmen herkesin gıpta ile baktığı operasyonun bir aylık sürecinde kontrol sağlanan alanın, öngörülen hedef alanın yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğunu, bunun da bu tür harekatlarda çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesindeki PKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda birinci aya girdi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 72 savaş uçağının, teröristlere ait belirlenen ilk 18 hedefi havadan bombalamasıyla başlayan harekat, karadan da ateş destek vasıtaları ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 108 hedefin, 113'ünün bombalanmasıyla devam etti.

SİVİL HASSASİYET

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekatta, sivil ve masum kişiler ile çevrenin zarar görmemesi için özen ve hassasiyet gösteriliyor. TSK, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisleri hedef almazken, Kara ve Hava Kuvvetlerinde uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmadığı, bu tür mühimmatların Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer almadığını da açıklandı.

STRATEJİK NOKTA; BURSEYA DAĞI

Kilis'in karşısında ve Suriye'nin Azez ile Afrin kentlerinin arasında yer alan 848 metre yüksekliğindeki Buryesa (Barşah) Dağı, 28 Ocak'ta sabah saatlerinden itibaren önce havadan, ardından karadan bombalanarak kuşatıldı. Sınır kentleri Kilis ile Hatay'a roketlerin atılması ve geçiş güzergahı olarak kullanıldığı için önemli stratejik noktalardan olan dağ, şiddetli çatışmaların ardından saat 14.30'da teröristlerden arındırıldı ve ele geçirildi. Dağda; teröristlerin yer altına betonla inşa ettiği koruganlar, sığınaklar, irtibat hendekleri, tüneller ve atış mazgallarına da sahip kuleler ile yapımı devam eden hendekler bulundu.

70 NOKTA KONTROL ALTINDA

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, hava desteğiyle sürdürülen çatışmalarla 372 yerleşim yeri bulunan Afrin'deki 70 bölgeyi, terör örgütlerinden arındırdı. Derinlik oluşturularak sürdürülen harekat kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerdeki el yapımı patlayıcı, mayın ve bubi tuzakları ise eğitimli köpeklerin desteğiyle uzman ekipler tarafından bulunarak imha ediliyor. Terör örgütlerinden temizlenen bölgenin Afrin genelinin yüzde 15'ine denk geldiği ifade edildi.

32 ASKER ŞEHİT, 1641 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekatın başladığı günden bu yana Hatay ve Kilis'e 100'ün üzerinden füze ve roketle saldırı düzenlendi. Harekat kapsamında teröristlerin saldırıları ve çatışmalar sonucu 32 asker şehit oldu, 9 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalar ile füze ve roketli saldırılar sonucu aralarında ÖSO mensuplarının da bulunduğu 500 kişi de yaralandı. 1 aylık süreçte 27'si son bir günde olmak üzere toplam 1641 terörist de etkisiz hale getirildi.

'SİVİL KIYAFET' OYUNU

Yaklaşık 11 bin teröristin bulunduğu ve sonradan 1000- 1500 takviye ile sayıları yaklaşık 13 bini bulan teröristlerin, harekat kapsamında ağır kayıplar vermesinin ardından sivil kıyafet giydikleri belirlendi. Teröristlerin ayrıca, sıkıştıkları bölgelerde sivil vatandaşların arasına gizlenmeye çalıştığı da ortaya çıktı. Teröristlerin zaman zaman gizlenmek ve insansız hava araçları ile jetlerin görüş açısını kapatmak amacıyla siyah duman çıkarmak için bölgede sivil vatandaşlara ait araçların lastiklerini söküp yaktıkları da kaydedildi.

ÖSO, TSK İLE UYUMLU

'Fırat Kalkanı Harekatı' öncesinde dağınık ve parçalı yapıya sahip olan, bünyesinde farklı grupların yer aldığı Özgür Suriye Ordusu, TSK tarafından profesyonel eğitimlerle düzenli orduyla uyumlu hale getirildi. Bu kapsamda arazide TSK ile birlikte terör örgütleriyle mücadele eden ÖSO mensuplarının, Türk askeri ile uyumlu şekilde harekatta mücadele ettiği belirtildi.

FARKLI KONJONKTÜR

'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde yaz ayında başlatılan ve Azez- Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskün mahalde 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Ancak kış ayında başlayan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda; arazi, tahkimat, iklim ve doğa şartları ile bölgedeki terörist sayılarıyla beraber konjonktür, bölgedeki operasyonu güçleştirse de teknolojiyle silahlarla terör örgütleriyle etkin ve caydırıcı mücadele ediliyor.

HAREKAT PLANLANDIĞI GİBİ SÜRÜYOR

TSK tarafından yapılan açıklamalarla, harekatın planlandığı şekilde devam ettiği belirtiliyor. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatının; barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖPDYPKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulanıyor.

GÜVENLİK UZMANI AĞAR BÖLGENİN YÜZDE 15'İ KONTROL ALTINDA

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 372 yerleşim yeri bulunan Afrin bölgesinin yüzde 15'inin terör örgütlerinden temizlendiğini söyledi. Ağar, harekatın başarıyla devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu

Afrin karasalında 365 köy, köy altı ve 7 nahiyeyle birlikte 372 yerleşim yeri var. Şuana kadar alınan yerler, yüzde 15'ine denk geliyor. Fiziki olarak yüzde 15 bandındayız ama psikolojik olarak yüzde 51'i aştığımızı değerlendiriyorum. 300- 320 kilometrekarelik karasal alan ele geçirildi. İlginç bir örtüşmeyle Türk Silahlı Kuvvetleri, üzerinde irili, ufaklı 90- 95 yükselti bulunan ve yaklaşık 300 kilometrekarelik alan kaplayan Cudi Dağı kadar muazzam ve zorlu bir alan ele geçirmiş. Bölgede yaklaşık 9 ila 11 bin terörist bulunuyordu. Sonradan Fırat'ın doğusundaki alanlar başta PKK tarafından 1000- 1500 terörist daha Afrin bölgesine sızdırıldı. Konjonktürel zorluklar, vekaletler savaşının çok bilinmeyenli denklemleri, asimetrik etkiler, arazi ve iklim koşulları, 2'nci Dünya Savaşından bu yana rastlanılmayan bir tahkimat, konvansiyonel ve sofistike silah sistemlerinin PKKYPG elindeki yoğun varlığı, terörist sayısındaki 10 bini aşan rakam, patlayıcılar. Mayınlar ve bubi tuzaklarla oluşturulmuş ölüm bölgeleri, mayın tarlaları, kuşaklar ve tank hendekleri, bütün bunlara karşı icra edilen bir harekat var. Göstermek istemeseler gibi parmaklarını dişledikleri, gıpta edilen bir harekat servis ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri. 1 ayda böyle bir bölgenin yüzde 15'inin teröristlerden temizlenmiş olması ve bununla birlikte zayiat- imha oranlarındaki muazzam fark, harekat ile ilgili temel parametreleri ortaya koyuyor.

'REJİMDEN MEDET UMAR HALE GELDİLER'

Abdullah Ağar, terör örgütü PKKYPG'nin yöneticilerinin 'Zeytin Dalı Harekatı' öncesinde tehdit eden sözler sarf ettiklerini Esat rejiminden medet umar hale geldiğini ifade ederek, Ortada çok büyük bir başarı var. Harekatın bir diğer başarı kriteri de PKKYPG'nin artık rejimden medet umar hale gelmesi. Daha dün, 'Sıra rejime gelecek diyorlardı. Türk ordusunun azim ve iradesi, imkan ve kabiliyetleri, 1984 yılından bu yana biriktirdiği terörle mücadele tecrübesi, kudret ve kabiliyeti, planlama- kontrol- koordinasyon ve uygulama becerisi gibi kıstaslar ise harekatın asıl parametrelerini oluşturuyor diye konuştu.

HER KESİMDEN DESTEK

Türkiye'nin sınır güvenliği ile bölgedeki terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik sürdürülen harekat, her kesimden de destek görüyor. İş, spor, sanat ve siyasetçiler ile halk, başarıyla yürütülen harekata destek veriyor. Bölgeyi ziyaret edenler, askerlere sevgi gösterisinde bulunuyor.