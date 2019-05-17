Kilis Yemyeşil Olacak

Kilis Belediyesi olarak tüm imkanlarını seferber ederek, Kilis'i güzelleştirmek adına gece gündüz çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye olarak oluşturdukları serada kendi çiçeklerini yetiştirdiklerini ifade edildi. Açıklama şöyle sürdü,

"Şu an mevsimlik çiçeklerde çıtlak, horoz ibiği, kirli hanım olarak 400 bin adet ve çok yıllı bitkilerde ise kar topu, tafran, şimşir, lavanta, biberiye, ateş dikeni, gaura, Amerikan sarmaşığı, lavantin, kasımpati, çalı linksturum gibi toplamda 2 milyona yakın çiçeğimiz Kilis genelinde dikilmek için hazır" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA