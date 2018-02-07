Kilis Yaralı 2 Türk Askeri ve 8 Öso Mensubu, Kilis'e Getirildi

Kilis Yaralı 2 Türk Askeri ve 8 Öso Mensubu, Kilis'e Getirildi

Yaralı 2 Türk askeri ve 8 ÖSO mensubu, Kilis'e getirildiSuriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada 2 Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 8 mensubu yaralandı.

Yaralı 2 Türk askeri ve 8 ÖSO mensubu, Kilis'e getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında devam eden ' Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada 2 Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 8 mensubu yaralandı. Yaralılar, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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