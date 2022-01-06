Kilis yağlık zeytinin gen kaynaklarının korunması için zeytin koleksiyon bahçesi kurulacak

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis yağlık zeytinin genetik kaynakların korunması amacıyla zeytin koleksiyon bahçesi kuracak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, zeytinin anavatanı içerisinde yer alan Kilis'in binlerce yıllık zeytin gen kaynağı potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Bu genetik zenginliğinin üniversitenin Ziraat Fakültesi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen projelerle koruma altına alınacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kilis ilimiz açısından önemli olan Kilis yağlık zeytin çeşidinin yapılan genetik araştırmalar sonucunda bölgemizde bulunan ve 'Delice' denilen yabani zeytinlerle akraba olduğu bulundu. Bu da Kilis yağlık zeytin çeşidimizin bu bölgedeki yabani zeytinlerden kültüre alındığını göstermektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak başlatılan ıslah çalışmaları devam etmektedir. Kilis yağlık zeytin çeşidi arasından yapılan klon seleksiyonu ile daha verimli, boncuklanma oranı düşük ve periyodisite eğilimi az ağaçlar belirlendi ve fidan üretim çalışmalarına başlanıldı. Bunun yanı sıra Kilis ilinin yabani zeytin potansiyelini değerlendirmek amaçlı yüksek yağ verimine sahip ve polifenol oranı yüksek Delice zeytin genotipleri belirlendi ve bunların kültüre alma çalışması devam ediyor. Üniversitemiz bünyesinde bu genetik kaynakların korunmasına yönelik zeytin koleksiyon bahçesi kurulacak."

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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