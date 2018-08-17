Kilis ve Gaziantep'ten Türk Lirasına Destek

KİLİS/ Kilis'te bir grup kadın, Gaziantep'te de AK Partililer, spekülatif ataklara karşı dolar bozdurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kilisli bir grup kadın, yakınlarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak "Bize dolar değil, vatan lazım" yazılı pankart açtı.

Burada grup adına konuşan Özlem Arslan, Kilisli kadınlar olarak Türkiye üzerinde oyun oynanmasına kayıtsız kalamadıklarını belirtti.

Türkiye için sadece mallarını değil canlarını da feda etmeye hazır olduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bize dolar değil vatan lazım sloganıyla çıktığımız bu yolda kanımızın son damlasına kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Bu ülkeyle oynamak isteyenler şunu bilsinler ki bu insanlar bir papaz tehdidine boyun eğecek insanlar değiller. Ülkemizle oynamak isteyenler bir tarih sayfalarını karıştırsınlar ve bu insanların hiç düşünmeden canını feda edebileceğini bilsinler. Hatta çok eskiye gitmelerine gerek yok, 15 Temmuz gecesine bakmaları yeterlidir. Bu ülke insanları hiç düşünmeden tankın önüne yatan insanlar."

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kadınlar, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganı atarak bir döviz bürosuna kadar yürüdü.

Ellerindeki dolarları burada Türk lirasına çeviren kadınlar, daha sonra sessizce dağıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci'nin de aralarında yer aldığı partililer, spekülatif ataklara karşı dolar bozdurdu.

Özkeçeci, beraberinde il, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle bir banka şubesine giderek ellerindeki ABD dolarlarını Türk lirasına çevirdi.

Grup adına konuşan Özkeçeci, Türkiye'nin bölgesinde güven ve istikrarın sembolü olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi Türkiye'yi hedeflerine göre şekillendirmek isteyenlerin başarılı olamayınca, ekonomik olarak Türkiye'yi baskı altına almak istediklerini anlatan Özkeçeci, şöyle konuştu:

"Ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız üzerinden oyun kurulmak isteniyor ama bu oyun kurucular, kendi oyunlarının altında kalacaklar. Bizler de her zaman olduğu gibi bu süreçte de Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. Döviz bozdurma milli seferberliktir. Bizde teşkilat olarak elimizdeki dövizleri bozdurduk. 15 Temmuz'da top ve tüfekle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar ama biliyoruz ki bunda da başarılı olamayacaklar."