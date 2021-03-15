Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Kilis ve Gaziantep'te belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke'nin adının verildiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, bir tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, S.G, M.B. ve S.E. tutuklandı.

H.Y. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz