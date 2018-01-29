Kilis Valisi Tekinarslan, Burseya Dağı'na gitti

Burseya Dağına Türk Bayrakları asılıyor

Sınır kapısındaki 2 Türk Bayrağı Burseya dağına götürüldü

KİLİS - Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında bulunan 2 Türk Bayrağı direkleri ile birlikte dün YPG/PYD/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Burseya Dağına dikilmek üzere götürüldü.

Öncüpınar Sınır kapısına yaklaşık 100 metre ileride bulunan 2 Türk Bayrağı direkleri sökülerek iş makinalarına yüklendi. Kilis İl Özel İdaresine bağlı kamyon ve iş makinalarına yüklenen direkler, daha sonra çok sayıda askeri zırhlı araçlar ile birlikte Öncüpınar Gümrük Kapısından geçerek Suriye'nin Azez kenti sınırlarında yer alan Burseya dağına doğru ilerledi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın da, konvoyla birlikte geniş güvenlik önlemleri altında Suriye topraklarına geçerek Burseya Dağına Gitti.

Dün TSK ve ÖSO'nun başlattığı operasyon ile stratejik bir öneme sahip olan Burseya Dağı havadan ve karadan yoğun bombardıman altına alınmış ve bölge terör örgütlerinden arındırılmıştı.