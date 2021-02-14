Vali Soytürk ve kurum müdürleri Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

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Kilis Valisi Recep Soytürk ve kurum müdürleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Kilis Devlet Hastanesi'ne gelerek aşı olan Vali Soytürk, gazetecilere, ilk doz aşıyı yaptırdığını ve herkese aşı yapmalarını önerdiklerini söyledi.

Soytürk, aşı yapılanlarda şuana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılmadığını belirterek, "Şuana kadar hem sağlık teşkilatı hem 65 yaş üstü randevu alan bütün arkadaşlarımızın aşıları yapıldı. Hiçbir olumsuzluk da olmadı. Bugün ben de sıram geldiği için aşıyı yaptırdım. Hem Kilis'teki hemşerimize hem de Türkiye'deki vatandaşlarımıza aşı yapmalarını öneriyoruz. Bağışıklık yeteri kadar aşı olabilirse koronavirüsün yayılma hızını düşüreceğimizi düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımıza maske takmalarını, mesafeye ve temizliğe dikkat etmelerini öneriyorum." dedi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ise aşısının ilk dozunu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ise ikinci doz aşısını yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz