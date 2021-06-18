Kilis Valisi Soytürk'ten, Vali Hacıbektaşoğlu'na Nezaket Ziyareti
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Kilis Valisi Soytürk'ten, Vali Hacıbektaşoğlu'na Nezaket Ziyareti

Kilis Valisi Soytürk'ten, Vali Hacıbektaşoğlu'na Nezaket Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik bahçesinde, Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Kilis Valisi Recep Soytürk, Valilik Şeref defterini imzaladı.

Vali Soytürk'e nazik ziyareti için teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, kendilerini ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

2000-2003 yılları arasında Siirt'te Vali Yardımcısı olarak çalıştığını ifade eden Vali Soytürk'te Siirt'te bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belitti.

Vali Hacıbektaşoğlu ziyaret anısına, Vali Soytürk'e Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniye hediye etti.

Kaynak: Habermetre

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