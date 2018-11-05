Kilis Valisi Soytürk, Görevine Başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hatay'ın İskenderun Kaymakamlığı görevinden Kilis Valiliğine atanan Recep Soytürk, görevine başladı.

Karşılama töreni istemeyen Vali Soytürk, göreve Suriye'den roket mermisi atılması sonucu zarar gören ve restorasyon çalışmaları devam eden Canbolat Tekye Camisi'ni ziyaret ederek başladı.

Daha sonra yaya olarak bölge esnafını gezen ve valiliğe geçerek basın mensuplarını kabul eden Soytürk, gazetecilere, Kilis'in önemli bir kent olduğunu aktardı.

Kilis'e hizmet etmekten onur duyacağını anlatan Soytürk, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ettiğini söyledi.