Kilis Valisi Recep Soytürk'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Kilis Valisi Recep Soytürk'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

27.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:20
Kilis Valisi Recep Soytürk'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, özgür ve bağımsız varlığımız ile milli birlik ve beraberliğin kaynağı olan Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından kurulan Cumhuriyetin azmin, kararlılığın, fedakarlığın, birlik ve beraberlikle egemenliğin sembolü olduğunu belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı haline gelmiştir. Bu itibarla, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olan Cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümünü idrak ettiğimiz, coşkusunu en derin duygularla yaşadığımız bu günlerde, inanıyoruz ki hem Cumhuriyet değerlerimizin bütünlüğü hem de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etme düşüncesi her türlü zorluğun ve zorbalığın üstesinden gelinmesini sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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