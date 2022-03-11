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Kilis Valisi Recep Soytürk kentteki yatırımları anlattı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis Valisi Recep Soytürk kentteki yatırımları anlattı

Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Soytürk, makamındaki buluşmada, Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz günlerde kurayla arsa tahsisinin yapıldığını anımsattı.

Proje tamamlandığında 75 bin kişiye istihdam sağlayacağını aktaran Soytürk, alt yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Yatırımcıların biran önce başlamak istediğini dile getiren Soytürk, "Elektrik konusunda sıkıntımız yok. Doğalgaz ve su için görüşmelerimiz sürüyor. Tahminim bu iştah devam ederse 1,5-2 yıl içerisinde bu proje biter. Yatırımcılar çok istekli. Biran önce başlamak isteyen firmalar var." dedi.

Soytürk, OSB'nin Kilis ve Gaziantep'e giden yollarının duble olması için çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki günlerde Ankara'ya giderek bakanlıkla görüşüleceğini kaydetti.

Soytürk, Kilis'teki gümrük kapılarından daha önce sadece tüccarlar için verilen çıkış izninin kapsamı genişletilerek kentte faaliyet gösteren vergi kaydı bulunan vatandaşların da geçiş yapabilmesi için de çalışma yapıldığını vurguladı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Recep Soytürk, Şahinbey, Kilis, Güncel, Haberler

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