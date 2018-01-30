Kilis Valiliğinin Tarihi Sütunları Zeytin Dalı Motifleriyle Süslendi

Kilis Valiliği binasındaki yaklaşık bir asırlık tarihi sütunlar, mermerden zeytin dalı motifleri ile süslendi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği kentlerden Kilis'te, Vali Mehmet Tekinarslan'nın talimatı ile zeytinyağı şenlikleri çerçevesinde yaklaşık bir asırlık olan valilik binasındaki tarihi sütunlara mermerden zeytin dalı motiflerinin yaptırıldı. Harekattan aylar önce yapılan motifler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan harekata verilen isimle de özdeşleşti.

Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle yoğun günler geçiren ve çok sayıda askeri ve sivil bürokratı ağırlayan Kilis Valiliğindeki zeytin dalı motifleri, görenlerin dikkatini çekiyor. - KİLİS