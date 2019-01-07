Kilis Valiliğinden Sağanak Uyarısı

Kilis Valiliğince Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de başlayacak olan kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Adana, Osmaniye, Hatay'ın yanı sıra Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA