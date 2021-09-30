Kilis Valiliğinden okulun tadilat giderlerinin fazla ödendiği iddiasına yalanlama - Haberler
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Kilis Valiliğinden okulun tadilat giderlerinin fazla ödendiği iddiasına yalanlama

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis Valiliğinden okulun tadilat giderlerinin fazla ödendiği iddiasına yalanlama

Kilis Valiliği, bir okuldaki tadilat giderlerinin fazla ödendiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kilis Valiliği, bir okuldaki tadilat giderlerinin fazla ödendiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir yerel gazetede Nedim Ökmen Anadolu Lisesi'nin dış cephe boyasının 200 bin liraya yapıldığına yönelik iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

İddia edilen harcama rakamının doğru olmadığının belirtildiği açıklamada, okul binasının yanı sıra okulun yurt, yemekhane ve tüm eklentilerinin bakım onarımı ile dış cephe boyalarının yapıldığı, toplam harcamanın da 92 bin 516 lira olduğu kaydedildi.

Çalışmada, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına daha temiz bir ortamda girmesinin amaçlandığının ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim ortamlarının hijyen olması da göz önüne alındığında yapılan uygulama bir israf değil gerekliliktir. Yapılan bu işlem sürecinde okulların da kapalı olduğu göz önüne alındığında öğrenciler için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmamıştır. Okulun öğrenci ya da velilerine ek bir mali yük yüklenmemiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde okulda daha temiz bir ortamda eğitimin sağlanması amacıyla kamu yararı da düşünülerek işlemler yapılmıştır."

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kilis Valiliğinden okulun tadilat giderlerinin fazla ödendiği iddiasına yalanlama - Haberler
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