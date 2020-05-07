Kilis Valiliğinden Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı

Kilis Valiliği, kentte yeni tip toronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine vatandaşların en üst düzeyde uyulması gerektiğini belirtti.

Kilis Valiliği, kentte yeni tip toronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine vatandaşların en üst düzeyde uyulması gerektiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te Kilisli vatandaşların da çalıştığı bir işletmede bazı işçilerin kovid-19 testi pozitif çıktı.

Söz konusu işletmeye günlük servisle giden Kilisli işçilerin sosyal mesafeye kuralına dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

Tüm Kilislilerin kurallarına tam anlamıyla uyması gerektiği ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Bununla birlikte, vatandaşlarımızın zaruri durumlar ve ihtiyaçları haricinde sokağa çıkmamaları, zorunlu durumlar halinde çıkılması halinde muhakkak sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımına azami dikkat edilmesi, pozitif vaka ile temas etmiş kişilerin kendilerinde şikayet gelişmesi halinde kimseyle temas etmeden ve vakit kaybetmeksizin Kilis Devlet Hastanesine başvurmaları, ilimizde salgının etkisinin ve yayılım hızının kontrol edilebilmesi için elzemdir."

Kaynak: AA