Kilis Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı Kilis Valiliği, vatandaşları çeşitli makam ve unvan kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı.

Kilis Valiliği, vatandaşları çeşitli makam ve unvan kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kötü niyetli kişilerin çeşitli makam ve unvan kullanılmak suretiyle, bazı vatandaşlardan para talep edildiği ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemeleri, konuyu derhal valilik, emniyet ya da jandarmaya bildirmeleri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA