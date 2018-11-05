Kilis Valiliğinden Dolandırıcıları Karşı Uyarı

Kilis Valiliği, Vali Recep Soytürk'ün adı kullanılarak, dolandırıcıların hayırsever iş adamlarını arayarak, çeşitli gerekçelerle para yardımı isteyenlere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kilis Valiliği açıklamasında, bazı art niyetli şahıslar tarafından, Kilis'e gelerek görevine başlamasından istifade etmek suretiyle Vali Sayın Recep Soytürk adına çeşitli iş yerlerini ve hayırsever iş adamlarını arayarak, çeşitli gerekçelerle para yardımı talep edilebileceği ve engelli aracı almak üzere bağış talebinde bulunan dolandırıcıların olabileceği duyurularak, insanların bu tür talep ve isteklere itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, "İş adamlarımızın, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini arayarak çeşitli gerekçelerle nakit veya ayni yardım talebinde bulunan kişi ya da kuruluşlara itibar edilmemesini, bu ve benzeri bir durum ile karşılaşılması halinde, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olmak amacıyla derhal polis (155) veya jandarma (156) birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Valiliğimiz (0348 8131012) ile irtibat kurarak bilgi paylaşılmasını önemle rica ederiz. Bu vesileyle, kamu idarecileri tarafından hayırsever iş adamlarımızı, esnaf ve vatandaşlarımızı telefonla aramak suretiyle ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu hatırlatırız" denildi. - KİLİS