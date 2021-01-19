Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü Aray'ın acı günü
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Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü Aray'ın acı günü

19.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:06
Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü Aray'ın acı günü

Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü İhsan Aray'ın annesi Kifayet Aray'ın cenazesi Kilis'te toprağa verildi.

Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü İhsan Aray'ın annesi Kifayet Aray'ın cenazesi Kilis'te toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Aray için Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Vali Recep Soytürk, AK Parti milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve vatandaşlar katıldı.

Merhumenin cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlıktaki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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