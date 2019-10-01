Kilis türk doktorlar, suriye'deki hastaların diş tedavisini yaptı

01.10.2019 14:07

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Doktorlar Birliği (AİD)'ne bağlı diş hekimleri Suriye'nin Halep'e kentine bağlı Azez ilçesinde yetim ve engellilerin diş tedavisini yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, AID ve Kilis İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 3 diş hekimi ile 1 pratisyen doktor Azez yetimhanesi ile Azez Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde diş taraması yaptı. Taramanın ardından belirlenen 120 yetim çocuğun ve 25 engellinin diş tedavileri gerçekleştirildi.

AİD Konya şubesinden Diş Hekimi Mustafa Çağıran yaptığı konuşmada, Konya AİD ailesi olarak Suriyeli kardeşlerimize yardım etmek için, basit diş tedavileri için dolgu gibi hizmetler sunmak için buraya geldik. Şu an Azez'deki akıl hastanesinde bulunan hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Çekim dolgu gibi işlemlerle halkın hizmetindeyiz. Türkiyeli doktorlar olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Burada yardım etmek için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz dedi.

Kaynak: DHA