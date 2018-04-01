Kilis-Tim Başkanı Büyükekşi 15 Milyar Dolar Barajını Aştık

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mart ayında, ihracatta Cumhuriyet tarihinde ilk defa 15 milyar dolar barajının aşıldığını söyledi.

TİM Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Mart ayı ihracat rakamlarını Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı noktalardan Kilis'teki, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda açıkladı. Programa, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

Başkan Büyükekşi, ihracat rakamlarını Kilis'te açıklamalarının nedeninin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olduklarını ve destek verdiklerini göstermek için olduğunu söyledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın tarihi bir başarı olduğunu ifade eden Büyükekşi, şöyle konuştu

Zeytin Dalı Operasyonu ile bu bölge ve Afrin teröristlerden arındırıldı. Terör koridoruna geçit vermeyen ülkemiz, bölgenin en önemli oyuncusu olduğunu bir kez daha ispat etmiş oldu. Artık tüm dünya şunu net olarak öğrendi; bu coğrafyanın güç dengesinin merkezi ülkemiz sınırları içerisine isabet ediyor. Siyasi ve kültürel alanda, ticari alanlarda dünyada söz sahibi olan ülkemiz, bölgesinin geleceğine karar verilen masada en baş koltukta oturuyor. Bugün bu etkinliği Kilis'te yapmamızın nedeni de bu. Bizler için güvenliğimiz ve ülkemizin bekası ihracattan da önce geliyor. Bu sebeple bugün burada, 71 bin ihracatçımız adına Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu boyunca maalesef 52 askerimiz şehit oldu. 229 Mehmetçiğimiz yaralandı. Ülkemizin birliği ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.ö

'CUMHURİYET TARİHİNDE İLK'

Mart ayı ihracat rakamlarını açıklayan Büyükekşi, Cumhuriyet tarihinin en iyi ihracat rakamlarına ulaşıldığını aktararak, 'Mart ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artış gösterdi. 15,1 milyar dolar oldu. Böylelikle 2018 yılı mart ayı sadece mart ayı içerisinde değil, tüm aylar içerisinde bu zamana kadar en fazla ihracat gerçekleştirilen ay oldu. Diğer taraftan Cumhuriyet tarihinde ilk defa 15 milyar dolarlık ihracat barajını bu ay aşmış olduk. Huzurlarınızda ben bu başarının mimarları olan ihracatçılarımızı ben yürekten alkışlıyorum, kutluyorumö dedi.

Büyükekşi ve beraberindekiler, açıklamanın ardından sınır kapısı yanında Suriyeli sığınmacıların yaşadığı konteyner kenti ziyaret etti.