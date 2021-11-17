Kilis Ticaret ve Sanayi Odası öğrencilere ayakkabı yardımı

KİLİS (AA) - Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO), ihtiyaç sahibi 1200 öğrenciye kışlık ayakkabı dağıttı.

KİTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi öğrencilere bu yıl da kışlık ayakkabı dağıtımı ile eğitime destek vermeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, eğitimin tüm dünyanın temel direği olduğunu bildirdi.

Eğitim ve öğretime katkı sağlamak herkesin görevi olması gerektiğini kaydeden Celkanlı, "Bu düşünceden hareketle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin destekleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle Kilis Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilk ve ortaokullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi desteklemek amacıyla bu yıl da kışlık bot yardımı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk ve ortaokullarda okuyan öğrencilere dağıtılmak üzere 1200 çift kışlık botların okullara teslim edilmeye başlandığını aktaran Celkanlı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ve kışlık botların dağıtımının okul idarelerince yapılacağını kaydetti.

Celkanlı, oda olarak eğitime verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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