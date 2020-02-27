Kilis ticaret bakanı pekcan'dan öncüpınar sınır kapısı'nda inceleme
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Kilis ticaret bakanı pekcan'dan öncüpınar sınır kapısı'nda inceleme

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2)ESNAFI ZİYARET ETTİ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valilikte İl Koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık etti.

27.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:09
Kilis ticaret bakanı pekcan'dan öncüpınar sınır kapısı'nda inceleme

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ Ticaret Bakanı , Valilikte İl Koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıya; Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın ile yetkililer katıldı. Toplantıda brifing alan Bakan Pekcan, daha sonra Cumhuriyet Caddesindeki esnafları ziyaret ederek, Regaip kandilini kutladı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Kilis ticaret bakanı pekcan'dan öncüpınar sınır kapısı'nda inceleme
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