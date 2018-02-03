Kilis Teröristlerin Karargahında ABD Bayrağı Desenli Battaniye

Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten TSK ve ÖSO birliklerin Afrin'e doğru ilerleyişi sürüyor. Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca aralıklarla top atışları duyuldu. Zeytin Dalı Harekatı'nda askerin açtığı ceplerden biri de Afrin'e bağlı Bülbül Beldesi oldu. Burseya Dağı'nın alınmasından sonra harekatın ağırlık noktası olan Darmık Dağı'nın güneyinde yer alan Bülbül Beldesi teröristlerden temizlendi. Bülbül Beldesine giren Türk askerinin, terör örgütü PKKYPG'nin karargah olarak kullandığı binadaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Türk askerinin, duvardaki sözde Kürdistan haritası ve örgüt flamaları ile elebaşı Abdullah Öcalan ve ait resimleri indirdi. Karargahta bulunan ABD bayrağı desenli battaniye ise dikkat çekti.