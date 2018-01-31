Kilis-Terör Örgütü Mevzileri Havadan Bombalandı

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağının arkasında bulunan Minnag Havalimanı, Maranez ve Bafelyun Tepelerindeki terör örgütü PKKYPG mevzileri, havadan bombalandı. Türk Hava Kuvvetlerine bağlı jetler, belirlenen hedefleri üst üste sortilerle ateş altına aldı. Bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis'ten de görüldü.