Kilis'ten Yapılan Top Atışlarının Ardından Pyd Mevzilerinden Alevler Yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'teki sınır birliklerine konuşlu bulunan Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatar (ÇNRA) ile vurulan Suriye'deki terör örgütü PYD mevzilerinden alevler yükseldi.



Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüs topları ve ÇNRA tarafından bugün akşam saatlerinde Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile PYD mevzilerine 40'ya yakın atış gerçekleştirildi. Atılan top mermileri PYD-YPG mevzilerini tam isabetle vurdu. Mevzilerdiki araçlar ile tankların vurulması sonucu yükselen alevler Kilis kent merkezinden de görüldü. Zaman zaman vurulan PYD-YPG mevzisindeki mühimmatlar patladı. - KİLİS