Kilis'ten Tel Rıfat'a Askeri Sevkiyat

Kilis'ten Tel Rıfat'a Askeri Sevkiyat

KARS'tan komandolar ile askeri malzemelerin taşındığı askeri araçlar, Kilis'e getirildi.

Kilis'ten Tel Rıfat'a Askeri Sevkiyat

KARS'tan komandolar ile askeri malzemelerin taşındığı askeri araçlar, Kilis'e getirildi. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen konvoyun Suriye'deki Tel Rıfat bölgesine gideceği öğrenildi.

Kars'ta konuşlu komando birlikleri ile askeri malzemelerin taşındığı konvoy, bugün Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen konvoyun, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat bölgesine gideceği öğrenildi. Kilis'te, sınır hattında yoğunluk meydana gelirken, sevkiyatın sürdürüleceği bildirildi. - Kilis

Kaynak: DHA
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