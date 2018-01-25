Kilis'ten Suriye'ye Uzanan Gökkuşağı Böyle Görüntülendi
FLASH HABER: AFRİN HAREKATI'NDA 7. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Kilis'ten Suriye'ye Uzanan Gökkuşağı Böyle Görüntülendi

Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 6’ncı gününde Kilis’ten Azez’e uzanan gökkuşağı dikkat çekti.

Kilis'ten Suriye'ye Uzanan Gökkuşağı Böyle Görüntülendi

Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 6'ncı gününde Kilis'ten Azez'e uzanan gökkuşağı dikkat çekti.

Kilisli vatandaşlar tarafından da ilgi ile izlenen gökkuşağı, drone ile havadan da görüntülendi. Kilis'in kuzeyinden Azez'e doğru uzanan gökkuşağı görsel bir şölene dönüştü.

Yaklaşık 20 dakika belirgin olarak görülebilen gökkuşağı, bulutların yükselerek yağmurun başlamasıyla yavaş yavaş kayboldu. - KİLİS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et