Kilis'ten Suriye'ye Sevkıyat, Sabaha Kadar Devam Etti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine komando, tank, fırtına obüsü, topçu batarları ve zırhlı araç sevkiyatı, sabaha kadar devam etti.

Hatay'dan yola çıkan zırhlı araçlar ile askeri birlikler, Kilis üzerinden Suriye'deki üslere sevk edildi. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden sevkiyatta sınırı geçen birlikler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgedeki üslerde konuşlandırıldı.

- Kilis

Kaynak: DHA