Kilis'ten Suriye'ye beyana aykırı şekilde götürülmeye çalışılan gıda ürünlerine el konuldu
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Kilis'ten Suriye'ye beyana aykırı şekilde götürülmeye çalışılan gıda ürünlerine el konuldu

08.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:40
Kilis'ten Suriye'ye beyana aykırı şekilde götürülmeye çalışılan gıda ürünlerine el konuldu

Kilis'ten Suriye'ye beyan edilen resmi belgelere aykırı olarak götürülmeye çalışılan 7 ton gıda ürününe Çobanbey Sınır Kapısı'nda el konuldu.

Kilis'ten Suriye'ye beyan edilen resmi belgelere aykırı olarak götürülmeye çalışılan 7 ton gıda ürününe Çobanbey Sınır Kapısı'nda el konuldu.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'ye dondurulmuş tavuk eti götüren kamyonu kontrol etti.

Ekipler, güvenlik mührü kaldırılan araçta yaptıkları aramada 7 ton piliç bonfile olarak beyan edilen yükün değeri daha düşük tavuk derisi ve yağından oluştuğunu belirledi.

Ürünlere el konuldu, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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