Kilis'ten Sınır Hattına Askeri Sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'teki askeri birliklerden Suriye sınırındaki diğer bölgelere sevkiyat yapıldı.Elbeyli'deki askeri bölgeden yola çıkan, aralarında obüs ve tankların da bulunduğu zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri arasında Gaziantep yönüne gitti. Son zamanlarda yoğun devam eden sevkiyatlar kapsamında obüs ve diğer zırhlı araçların Şanlıurfa ve Mardin sınırındaki birliklerde konuşlandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA