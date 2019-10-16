Kilis'ten Şanlıurfa'ya Suriye Milli Ordusu askerleri sevk edildi

16.10.2019 18:35

Kilis üzerinden Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye'nin Halep kentini bağlı Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA