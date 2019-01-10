Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı
Kilis'ten Münbiç'e tank sevkiyatıKİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Kilis'ten Münbiç'e tank sevkiyatı
KİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay istikametinden gelen tanklar, Kilis'e ulaştı. Askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Tanklar, Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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