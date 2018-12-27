Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı

Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.

Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Tanklar, Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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