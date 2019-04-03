Kilis'ten Münbiç'e askeri sevkiyat

KİLİS - Kilis'ten Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti.

Kilis'te sınır hattında uzun süreden beri sevkiyatlar yeniden başlarken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA