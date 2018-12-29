Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Öğle saatlerinde, Hatay'dan yola çıkan askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti.
Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
Kaynak: İHA
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