Kilis'ten Münbiç Bölgesine Zırhlı Muharrebe Aracı Sevkiyatı

Kilis'ten Münbiç Bölgesine Zırhlı Muharrebe Aracı Sevkiyatı

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharrebe aracı (ZMA) sevkiyatı yapıldı.

Kilis'ten Münbiç Bölgesine Zırhlı Muharrebe Aracı Sevkiyatı

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharrebe aracı (ZMA) sevkiyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan ZMA'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırların üzerine yüklenen ZMA'lar Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı gitti. Araçlar Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et