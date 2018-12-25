Kilis'ten Münbiç Bölgesine Tank Sevkıyatı
Kilis'ten Münbiç bölgesine tank sevkıyatıKİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı Akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi.
Kilis'ten Münbiç bölgesine tank sevkıyatı
KİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı
Akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri tırların üzerine yüklenen tankların Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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