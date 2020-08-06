Kilis'ten Lübnan halkına destek mesajı
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Kilis'ten Lübnan halkına destek mesajı

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya işaret ederek Lübnan halkının yanında olduklarını belirtti.

Kilis'ten Lübnan halkına destek mesajı
06.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:58

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya işaret ederek Lübnan halkının yanında olduklarını belirtti.

Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, millet olarak meydana gelen patlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Lübnan halkının ve Beyrutluların yanında olduklarını ifade etti.

Sınır kenti olan Kilis'in geçen yıllarda sınırın diğer tarafından ateşlenen roket mermileri nedeniyle zor günler geçirdiğini aktaran Şeker, "Kilis halkı olarak bu tür patlamaları ve sonrasında yaşanan can kayıplarının acısını iyi biliriz. Lübnanlı kardeşlerimizin acısını da en derin duygularımla paylaşıyor, meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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