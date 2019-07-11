Kilis'ten Fırat'ın doğusuna yoğun sevkıyat yapıldı

KİLİS - Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank sevkıyatı yoğun bir şekilde yapılmaya devam ediliyor.

Tüm dünyanın gözünün çevrildiği Fırat'ın doğusuna Kilis'ten yoğun sevkıyatlar yapılmaya devam ediyor. Kilis'ten birliklerden tırlara yüklenen fırtına obüs ile tanklar geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep üzerinden Şanlıurfa ile Mardin'in Suriye sınırındaki birliklerine gönderilmeye devam ediyor.

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Fırat Kalkanı, Zeytin dalı Harekatına katılarak büyük başarı kazanan Siirt, Tatvan, Kayseri, Bolu, Tunceli, Sarıkamış ve Tunceli Hozat komando Tugaylarında ki komando birlikleri, tank, mekanize piyade birlikleri, özel kuvvetler, Şanlıurfa ve Mardin'in Suriye sınırındaki birlikleri kaydırıldı. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki birliklerden ulası Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için Türk Silahlı Kuvvetleri askeri sevkıyatlarını sürdürürken, bir yandan da Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı hareket bölgelerine takviye birlikler gönderiliyor.

Kaynak: İHA