Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Sevkiyat
Kilis'ten Fırat'ın doğusuna sevkiyatKİLİS - Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı yapıldı.
Kilis'ten Fırat'ın doğusuna sevkiyat
KİLİS - Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı yapıldı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan fırtına obüs, tank, ZPT, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Jandarma eskortluğu eşliğinde askeri konvoy, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti. Yaklaşık 25 araçlık askeri konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA