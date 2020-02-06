Kilis'ten deprem bölgesine "konteyner ev, banyo ve tuvalet" desteği
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Kilis'ten deprem bölgesine "konteyner ev, banyo ve tuvalet" desteği

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya konteyner gönderdi.

06.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:46
Kilis'ten deprem bölgesine

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için ve 'ya konteyner gönderdi.

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evsiz kalan depremzedelerin barınması için AFAD'ın ve diğer yardım kuruluşlarının çalışmaları sürüyor.

Daha önceden Suriyeli misafirlerin barınması için oluşturulan Kilis Öncüpınar Konaklama Merkezindeki konteynerler, sökülerek Elazığ ve Malatya'ya gönderilmeye başlandı.

Bu kapsamda, ilk etapta konteyner tuvalet ve banyolar ile konteyner evleri taşıyan 9 tır, Elazığ'a gitmek üzere Kilis'ten ayrıldı.

Kaynak: AA
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